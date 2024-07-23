Более чем на 100 см увеличился уровень воды в реках Иркутской области

Вода сильно поднимается в реках Иркутской области из-за дождей. Так, уровень воды в Иркуте составил 450 см. Это +184 см за последние 20 часов со стороны села Баклаши и +146 см со стороны Иркутска. Уровень воды на Китое со стороны посёлка Раздолье составил 253 см. Это +40 см за последние 20 часов. Об этом КП-Иркутск сообщали в МЧС по Иркутской области.