Более чем на 100 см увеличился уровень воды в реках Иркутской области

Вода сильно поднимается в реках Иркутской области из-за дождей. Так, уровень воды в Иркуте составил 450 см. Это +184 см за последние 20 часов со стороны села Баклаши и +146 см со стороны Иркутска. Уровень воды на Китое со стороны посёлка Раздолье составил 253 см. Это +40 см за последние 20 часов. Об этом КП-Иркутск сообщали в МЧС по Иркутской области.
— 23 июля на реке Иркут в районе Баклашей ожидается повышение уровня воды на 150−200 см, на Китое в районе Ангарска — на 100−150 см, на реках Белая, Ока, Ия и малых реках Южного Прибайкалья — на 30−80 см, на реках Уда и Бирюса — на 10−30 см, — рассказывают в пресс-службе.
На данный момент в связи с повышением воды сбросные расходы Иркутского гидроузла в реку Иркут снижены до 1800 м3/с. По указу губернатора специалисты служб переведены в режим повышенной готовности. Также были подготовлены пункты временного размещения для людей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 23 участка подтопило в СНТ «Ясная поляна» в Иркутской области.