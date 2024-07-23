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Стал известен уровень радиации в Волгоградской области

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора продолжают следить за радиационным фоном.

В Волгоградской области мощность дозы гамма-излучения составила 0,06 мкЗв/ч. — 0,13 мкЗв/ч. — такие показатели не превышают норму. Радиационная обстановка остается стабильной, естественный гамма-фон не превышен.

В первые полгода 2024 года специалисты провели более 800 исследований на радиологические показатели, в том числе 831 дозиметрическое исследование на открытой местности и в помещениях, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Кроме того, эксперты закончили 56 исследований радона на открытой местности и в помещениях, 120 исследований проб воды. Нарушений требований «Норм радиационной безопасности» не зафиксировано.

экология