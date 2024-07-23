Анастасия Ракова рассказала об участии более 15 000 москвичей в ЗОЖ-марафоне

— Последние годы в России, как и во всем мире наблюдается тренд на здоровый образ жизни. Люди хотят быть здоровыми. Многие подходят к вопросу предельно серьезно — обращаются к специалистам, занимаются спортом с тренером. Другие предпочитают искать в интернете и других открытых источниках информацию, как делать это максимально правильно, комфортно и без риска для здоровья. К сожалению, не все сайты публикуют достоверную с точки зрения доказательной медицины информацию, которая действительно может быть полезна и, главное, безопасна для москвичей. Поэтому уже не первый год мы проводим в столице ЗОЖ-марафон. Он помогает горожанам получить проверенные советы и рекомендации профессионалов и объединяет поколения москвичей для здоровой и счастливой жизни. Они занимаются спортом, готовят полезные и вкусные блюда, проходят тесты и выполняют различные задания, совместно с психологами учатся управлять своими эмоциями и многое другое. Присоединиться к марафону можно в любое время. Сейчас в нем принимают участие более 15 000 человек, что на 2 000 больше, чем в июле прошлого года, — это свыше 4 000 семей. А уже 27 июля для участников марафона проведут уникальные интерактивные экскурсии в городские поликлиники, — сообщила вице-мэр.