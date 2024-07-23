Анастасия Ракова рассказала об участии более 15 000 москвичей в ЗОЖ-марафоне

— Последние годы в России, как и во всем мире наблюдается тренд на здоровый образ жизни. Люди хотят быть здоровыми. Многие подходят к вопросу предельно серьезно — обращаются к специалистам, занимаются спортом с тренером. Другие предпочитают искать в интернете и других открытых источниках информацию, как делать это максимально правильно, комфортно и без риска для здоровья. К сожалению, не все сайты публикуют достоверную с точки зрения доказательной медицины информацию, которая действительно может быть полезна и, главное, безопасна для москвичей. Поэтому уже не первый год мы проводим в столице ЗОЖ-марафон. Он помогает горожанам получить проверенные советы и рекомендации профессионалов и объединяет поколения москвичей для здоровой и счастливой жизни. Они занимаются спортом, готовят полезные и вкусные блюда, проходят тесты и выполняют различные задания, совместно с психологами учатся управлять своими эмоциями и многое другое. Присоединиться к марафону можно в любое время. Сейчас в нем принимают участие более 15 000 человек, что на 2 000 больше, чем в июле прошлого года, — это свыше 4 000 семей. А уже 27 июля для участников марафона проведут уникальные интерактивные экскурсии в городские поликлиники, — сообщила вице-мэр.
С начала лета марафонцы успели принять участие в интересных челленджах: учились считать калории, много занимались спортом, правильно пили воду, практиковались с психологом успокаивать детей и ходили пешком более 10 тысяч шагов в день.
Также семейные команды ежедневно делают зарядки по возрастам, готовят по рецептам врачей-диетологов, смотрят полезные видео, первыми узнают главные ЗОЖ-новости столицы, проходят ИИ-квесты и выполняют тесты и задания. А на выходных они изучают инфраструктуру города: современные диагностические комплексы в центрах госуслуг, площадки проектов «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район», поликлиники, Центры московского долголетия и многое другое.
Кроме того, впервые в рамках марафона пройдут интерактивные экскурсии одновременно в более чем сорока обновленных зданиях московских поликлиник. Их проведут врачи и сотрудники медицинских учреждений. Для участия в ЗОЖ-квесте «Разрушители мифов в поликлиниках Москвы» необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать поликлинику и записаться семейной командой на экскурсию 27 июля в 12:00. За его прохождение и успешное выполнение участников ждут сюрпризы. Количество мест ограничено.
Инициаторами марафона выступили Комплекс социального развития, Департамент здравоохранения Москвы, центры госуслуг «Мои Документы» Москвы, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента.
Присоединиться к марафону можно в любое время. Участников также ждут встречи с известными московскими семьями, звездами, спортсменами, множество мастер-классов. Зарегистрироваться можно на сайте марафона.