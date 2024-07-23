Челябинцы прыгают из окон аварийного дома, чтобы выйти из квартир

— На Дербентской, 43Б в Челябинске люди живут как на острове. Рядом с домом — засоренный колодец, который даже после слабого дождя переполняется и заливает двор, подъезды, подвалы. Чтобы выйти из квартир — прыгают из окон. Обратно — так же. Из-за сырости стали проваливаться полы, крошится фундамент, гниют двери. Укрепляют сами досками, как могут. Управляющая компания и чиновники только пишут отписки, — рассказали в «Народном фронте».