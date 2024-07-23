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Челябинцы прыгают из окон аварийного дома, чтобы выйти из квартир

В посёлке Сельмаш Ленинского района Челябинска есть дом, в котором люди живут «как на острове». Там проваливаются полы, по колено стоит вода. Чтобы выйти из квартир, людям проще выпрыгивать из окон, чем пробираться по залитому водой подъезду. О коммунальной катастрофе рассказали в общественной организации «Народный фронт».

— На Дербентской, 43Б в Челябинске люди живут как на острове. Рядом с домом — засоренный колодец, который даже после слабого дождя переполняется и заливает двор, подъезды, подвалы. Чтобы выйти из квартир — прыгают из окон. Обратно — так же. Из-за сырости стали проваливаться полы, крошится фундамент, гниют двери. Укрепляют сами досками, как могут. Управляющая компания и чиновники только пишут отписки, — рассказали в «Народном фронте».

По заверению общественников, проблема практически не решается. Всё, чем коммунальщики помогли людям, — кинули паллеты к подъездам, по которым они пробираются домой.

Сам дом старый — 1941 года постройки. Его признали аварийным в 2018 году. Но расселять жителей не спешат..

— «Народный фронт» обратился в прокуратуру и Следственный комитет. Нужно ускорить расселение ветхого дома. Проживать в нем опасно, — сообщили в организации.