Глюкоза объяснила своё поведение в Красноярске

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, извинилась за скандальный концерт в Красноярске. Исполнительница объяснила своё поведение на сцене сложным периодом в жизни и чередой проблем, которые обрушились на неё за последний месяц.
Глюкоза также призналась, что уже продолжительное время испытывает трудности со сном и здоровьем. Из-за этого она стала принимать различные лекарства.
Подробности — в материале krsk.aif.ru.
«Впервые в жизни принимаю такие лекарства».
Наталья Ионова рассказала в своих соцсетях, что последний месяц для неё стал морально сложным из-за смерти любимой бабушки Лидии, которую исполнительница считает главным человеком в своей жизни. Также певица указала, что в момент переживания смерти родственницы на неё начались нападки со стороны бывшего продюсера Макса Фадеева.
«Я всегда относилась к нему (Фадееву — прим. ред.) с большим уважением и доверила стать крёстным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно», — написала Наталья Ионова в соцсетях, добавив, что сейчас она находится в очень тяжелом состоянии.
Под предательством Ионова подразумевает решение Максима Фадеева перезапустить проект «Глюкоза», но без её участия. Продюсер объявил об этом прошлой зимой.
Артистка также призналась в соцсетях, что уже длительный период испытывает проблемы со сном и сталкивается с паническими атаками. Певица обратилась к врачу, который прописал ей снотворное и антидепрессанты: «Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня».
Глюкоза попросила прощения у зрителей за своё поведение на концерте: «Мне очень жаль, что я расстроила вас… Для меня мои зрители бесценны, сцена для меня — вся моя жизнь. Хочу принести извинения, что разочаровала вас».
Певица отметила, что были не только недовольные красноярцы, но и те, кому концерт понравился. Она поблагодарила зрителей за поддержку и тёплые слова.
«И на старуху бывает проруха».
После извинений Глюкозы ее бывший продюсер Макс Фадеев написал в соцсетях, что желает Ионовой скорее справиться с горем и пережить трудный период. Но при этом заявил, что исполнительница стала совсем другим человеком.
«Я знаю Наташу с 13 лет. Когда мы начали работать, она и её семья были в тяжелейшей ситуации. И её бабушка Лидия, о которой она говорит, всю жизнь благодарила меня за спасение их семьи. Много лет я относился к ней как к дочке, это было хорошее время. Тогда она была совсем другим человеком», — написал Максим Фадеев в соцсетях.
По словам Фадеева, около 6 лет назад произошли события, которые заставили его изменить своё отношение к Ионовой и больше не общаться с её семьёй, однако, что именно тогда случилось — продюсер не уточняет.
«Я от всей души соболезную Наташе в связи с потерей бабушки Лидии, которую я тоже очень уважал. И желаю Наташе справиться со всеми сложностями поскорее. А я хочу, чтобы проект Глюк"Oza, который я придумал, существовал в том виде, в котором я его придумал», — заявил продюсер в соцсетях.
Некоторые звезды поддержали Наталью Ионову после скандального концерта в Красноярске. На защиту певицы встали шоумен Михаил Галустян, актер Павел Деревянко, продюсер Яна Рудковская, блогер Эльдар Джарахов и многие другие.
«Наташа, держись. Мы тебя все знаем как очень сильного и ответственного человека, который никогда никого не подводил! И на старуху бывает проруха», — написала Яна Рудковская под постом Ионовой.
Другие же публичные личности осудили поведение Глюкозы во время концерта в Красноярске. Так, глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала органы власти проверять её на наркотики перед каждым будущим выступлением.
Что случилось в Красноярске?
На певицу Наталью Ионову обрушился шквал критики после выступления в Красноярске 20 июля. По словам зрителей концерта, исполнительница вела себя странно и развратно на сцене — трогала себя за интимные места, материлась и не попадала в фонограмму.
Некоторые зрители покинули концерт исполнительницы до его завершения, были и те, кто даже просил Глюкозу больше не приезжать в Красноярск. Другие же сибиряки пишут в соцсетях, что концерт им понравился.
Максим Фадеев после скандального выступления Ионовой в Красноярске заявил, что готовит вместе с юристами иск, который лишит исполнительницу возможности пользоваться псевдонимом «Глюкоза» и исполнять старые хиты.