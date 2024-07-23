Глюкоза объяснила своё поведение в Красноярске

«Я знаю Наташу с 13 лет. Когда мы начали работать, она и её семья были в тяжелейшей ситуации. И её бабушка Лидия, о которой она говорит, всю жизнь благодарила меня за спасение их семьи. Много лет я относился к ней как к дочке, это было хорошее время. Тогда она была совсем другим человеком», — написал Максим Фадеев в соцсетях.