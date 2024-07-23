Минтруда Беларуси сказало, как получить денежную компенсацию вместо отпуска

Минтруда Беларуси сказало про получение денежной компенсацию вместо отпуска. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что получить денежную компенсацию есть возможность в том случае, если сотрудника официально отозвали из трудового отпуска. При этом работник уже использовал не менее 14 дней отпуска. Также компенсацию можно получить в случае увольнения.
Уточняется, что в остальных случаях возможность компенсировать только часть, которая превышает 21 день. В Минтруда добавили, что речь идет про случай, если отпуск предоставляется не авансом, и это устраивает нанимателя.
Кроме того, говорится, что запрещено компенсировать отпуск, если сотрудник работает в зоне радиоактивного загрязнения, в особых или опасных условиях. Также отпуск нельзя компенсировать несовершеннолетним и беременным.