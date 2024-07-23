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Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды

Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за сильного дождя.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА Новости

СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. Маломерные суда временно не выходят в море в Сочи из-за сильных дождей и штормового предупреждения, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров.

Штормовое предупреждение действует в Сочи 23 и 24 июля. По прогнозам синоптиков, в этот период на курорте ожидаются ливни, грозы, оползни, смерчи, сильный ветер.

«Пока не выходят. Сильный дождь и штормовое», — сказал Владимиров.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, уровень городских рек на данный момент не достиг опасных отметок. Также по данным регионального главка МЧС России, подтоплений в городе пока нет.