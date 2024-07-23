Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды

СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. Маломерные суда временно не выходят в море в Сочи из-за сильных дождей и штормового предупреждения, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров.
Штормовое предупреждение действует в Сочи 23 и 24 июля. По прогнозам синоптиков, в этот период на курорте ожидаются ливни, грозы, оползни, смерчи, сильный ветер.
«Пока не выходят. Сильный дождь и штормовое», — сказал Владимиров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, уровень городских рек на данный момент не достиг опасных отметок. Также по данным регионального главка МЧС России, подтоплений в городе пока нет.