Участок улично-дорожной сети реконструируют на юге Москвы

Отмечается, что грамотно спланированная дорожная сеть является одним из ключевых факторов развития города. Так, это гарантирует Москве не только связанность территорий, но и обеспечивает безопасность движения и дает импульс деловой активности места. По словам Княжевской, строительная отрасль играет важную роль в модернизации существующих и создании новых объектов инфраструктуры.