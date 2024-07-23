Участок улично-дорожной сети реконструируют на юге Москвы

«Проект предусматривает реконструкцию 1 тыс. 425 м улично-дорожной сети и строительство 3 тыс. 215 м нового полотна. Общая протяженность всего участка УДС от ул. Россошанская до ул. Подольских Курсантов составляет 4,64 км», — приводятся в сообщении слова Княжевской.
Отмечается, что грамотно спланированная дорожная сеть является одним из ключевых факторов развития города. Так, это гарантирует Москве не только связанность территорий, но и обеспечивает безопасность движения и дает импульс деловой активности места. По словам Княжевской, строительная отрасль играет важную роль в модернизации существующих и создании новых объектов инфраструктуры.