Определились первые чемпионы игр «Молодость Приморья»

Во Владивостоке определены победители соревнований по легкой атлетике. По итогам первого дня международных соревнований оба золота забрала сборная Китая (провинция Ляонин).



На острове Русский в кампусе ДВФУ стартовали Первые международные молодежные студенческие летние игры «Молодость Приморья». В первый день медали разыграли среди девушек и парней легкоатлетов.



На стадионе встретились около 50 спортсменов из четырех стран: Республики Беларусь, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики и России.



Спортсменам необходимо было преодолеть дистанции в 3 километра (девушкам) и 5 километров (юношам).



Наилучший результат среди студенток показала Чэн Дзахуй. Девушка принесла в копилку сборной провинции Ляонин (Китай) первую золотую медаль игр. Дистанцию в 3 километра молодая спортсменка преодолела за 9 минут 35 секунд.



Почетное второе место заняла Зо Ми Пхен из Корейской Народно-Демократической Республики с результатом 10:02:05. Бронзовую медаль завоевала студентка Джан Дзядзя (Китай), показав незначительное отставание в доли секунд: 10:02:08.



Вторую золотую медаль соревнований и первую среди мужчин завоевал студент из провинции Ляонин Ван Ци. Атлет преодолел 5 километров за 14 минут и 20 секунд. Серебро забрал студент из Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск) Максим Жилин, показав результат в 15:02. Третьим на финиш прибежал китайский студент Луй Чжихань. Спортсмен преодолел дистанцию за 15 минут 11 секунд.