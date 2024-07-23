Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определились первые чемпионы игр «Молодость Приморья»

Медали разыграли легкоатлеты.

Во Владивостоке определены победители соревнований по легкой атлетике. По итогам первого дня международных соревнований оба золота забрала сборная Китая (провинция Ляонин).

На острове Русский в кампусе ДВФУ стартовали Первые международные молодежные студенческие летние игры «Молодость Приморья». В первый день медали разыграли среди девушек и парней легкоатлетов.

На стадионе встретились около 50 спортсменов из четырех стран: Республики Беларусь, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики и России.

Спортсменам необходимо было преодолеть дистанции в 3 километра (девушкам) и 5 километров (юношам).

Наилучший результат среди студенток показала Чэн Дзахуй. Девушка принесла в копилку сборной провинции Ляонин (Китай) первую золотую медаль игр. Дистанцию в 3 километра молодая спортсменка преодолела за 9 минут 35 секунд.

Почетное второе место заняла Зо Ми Пхен из Корейской Народно-Демократической Республики с результатом 10:02:05. Бронзовую медаль завоевала студентка Джан Дзядзя (Китай), показав незначительное отставание в доли секунд: 10:02:08.

Вторую золотую медаль соревнований и первую среди мужчин завоевал студент из провинции Ляонин Ван Ци. Атлет преодолел 5 километров за 14 минут и 20 секунд. Серебро забрал студент из Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск) Максим Жилин, показав результат в 15:02. Третьим на финиш прибежал китайский студент Луй Чжихань. Спортсмен преодолел дистанцию за 15 минут 11 секунд.

— Мне здесь очень нравится, хорошая организация. Интересная дистанция, и все соперники достойные, было с кем соревноваться. Во Владивостоке я не впервые, но каждый раз город удивляет меня все больше и больше. Надеюсь, что приеду сюда еще раз и приму участие в соревнованиях такого масштаба, — поделился планами серебряный медалист Максим Жилин.

По результатам первого дня соревнований сборная провинции Ляонин (Китай) заняла первое место в турнирной таблице. Всего спортсмены из Поднебесной завоевали четыре медали: две золотые и две бронзовые.

Кроме того, в первый день игр стартовали соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу 8×8 и большому теннису.

Напомним, за четыре соревновательных дня спортсмены из шести стран разыграют награды в 12 индивидуальных и командных видах спорта: пляжном волейболе, большом теннисе, шахматах, баскетболе 3×3, бадминтоне, плавании, настольном теннисе, футболе 8×8, боксе, кроссе, гребле-индор, а также в функционально-цифровом виде спорта — фиджитал-баскетболе 3×3.

Чтобы попасть на соревнования, необходимо приобрести билет, который будет действителен на один день соревнований. Продажа билетов открыта.