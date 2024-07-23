Определились первые чемпионы игр «Молодость Приморья»

Во Владивостоке определены победители соревнований по легкой атлетике. По итогам первого дня международных соревнований оба золота забрала сборная Китая (провинция Ляонин).
На острове Русский в кампусе ДВФУ стартовали Первые международные молодежные студенческие летние игры «Молодость Приморья». В первый день медали разыграли среди девушек и парней легкоатлетов.
На стадионе встретились около 50 спортсменов из четырех стран: Республики Беларусь, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики и России.
Спортсменам необходимо было преодолеть дистанции в 3 километра (девушкам) и 5 километров (юношам).
Наилучший результат среди студенток показала Чэн Дзахуй. Девушка принесла в копилку сборной провинции Ляонин (Китай) первую золотую медаль игр. Дистанцию в 3 километра молодая спортсменка преодолела за 9 минут 35 секунд.
Почетное второе место заняла Зо Ми Пхен из Корейской Народно-Демократической Республики с результатом 10:02:05. Бронзовую медаль завоевала студентка Джан Дзядзя (Китай), показав незначительное отставание в доли секунд: 10:02:08.
Вторую золотую медаль соревнований и первую среди мужчин завоевал студент из провинции Ляонин Ван Ци. Атлет преодолел 5 километров за 14 минут и 20 секунд. Серебро забрал студент из Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск) Максим Жилин, показав результат в 15:02. Третьим на финиш прибежал китайский студент Луй Чжихань. Спортсмен преодолел дистанцию за 15 минут 11 секунд.
— Мне здесь очень нравится, хорошая организация. Интересная дистанция, и все соперники достойные, было с кем соревноваться. Во Владивостоке я не впервые, но каждый раз город удивляет меня все больше и больше. Надеюсь, что приеду сюда еще раз и приму участие в соревнованиях такого масштаба, — поделился планами серебряный медалист Максим Жилин.
По результатам первого дня соревнований сборная провинции Ляонин (Китай) заняла первое место в турнирной таблице. Всего спортсмены из Поднебесной завоевали четыре медали: две золотые и две бронзовые.
Кроме того, в первый день игр стартовали соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу 8×8 и большому теннису.
Напомним, за четыре соревновательных дня спортсмены из шести стран разыграют награды в 12 индивидуальных и командных видах спорта: пляжном волейболе, большом теннисе, шахматах, баскетболе 3×3, бадминтоне, плавании, настольном теннисе, футболе 8×8, боксе, кроссе, гребле-индор, а также в функционально-цифровом виде спорта — фиджитал-баскетболе 3×3.
Чтобы попасть на соревнования, необходимо приобрести билет, который будет действителен на один день соревнований. Продажа билетов открыта.