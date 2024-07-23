Стало известно, когда в Узбекистане заработает единая онлайн-платформа для покупки билетов

Это следует из Указа президента «О дополнительных мерах, направленных на улучшение туристической инфраструктуры в Республике Узбекистан и дальнейшее увеличение потока иностранных туристов».
Министерство транспорта внедрит систему предварительной продажи авиабилетов, железнодорожных и автобусных билетов по дифференцированным ценам не менее чем за 6 месяцев.
Кроме того, в период празднования Навруза, Дня независимости, Нового года, Ураза-байрама и Курбан-байрама будут запущены дополнительные авиа -, железнодорожные и автобусные сообщения, связывающие регионы страны.