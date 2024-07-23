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Стало известно, когда в Узбекистане заработает единая онлайн-платформа для покупки билетов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Единая онлайн-платформа, позволяющая получать информацию и приобретать билеты на авиа-, железнодорожное и автобусное сообщения, будет запущена в Узбекистане с 1 декабря текущего года, передает корреспондент Podrobno.uz.

Это следует из Указа президента «О дополнительных мерах, направленных на улучшение туристической инфраструктуры в Республике Узбекистан и дальнейшее увеличение потока иностранных туристов».

Министерство транспорта внедрит систему предварительной продажи авиабилетов, железнодорожных и автобусных билетов по дифференцированным ценам не менее чем за 6 месяцев.

Кроме того, в период празднования Навруза, Дня независимости, Нового года, Ураза-байрама и Курбан-байрама будут запущены дополнительные авиа -, железнодорожные и автобусные сообщения, связывающие регионы страны.