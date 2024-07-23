Стало известно, когда в Узбекистане заработает единая онлайн-платформа для покупки билетов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Единая онлайн-платформа, позволяющая получать информацию и приобретать билеты на авиа-, железнодорожное и автобусное сообщения, будет запущена в Узбекистане с 1 декабря текущего года, передает корреспондент Podrobno.uz.