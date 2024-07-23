Семья отмечена медалью ордена «Родительская слава» в Иркутской области

— В семье Елены Анатольевны и Игоря Васильевича Гарамзиных четверо детей. Старшей дочери 23 года, и она уже сама мама. Младшей в этом году исполнится шесть лет, сыновьям — 18 и 13, — рассказали в пресс-службе.