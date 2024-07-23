Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья отмечена медалью ордена «Родительская слава» в Иркутской области

Награду вручили за укрепление института семьи и воспитание детей.

Источник: Комсомольская правда

По указу президента России семье Гарамзиных из Качугского района Иркутской области вручили медаль ордена «Родительская слава». За то, что они укрепляют институт семьи и занимаются воспитанием детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

Мама семейства работает в детской музыкальной школе преподавателем скрипки, по совместительству является организатором и руководителем ансамбля «Веселые смычки». Она участник вокального коллектива «Вдохновение», призер самых различных конкурсов. Её муж основатель Семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов Севера (эвенков) «Медведь». Родители имеют множество благодарственных писем и грамот, ведут активную социальную жизнь и имеют различные хобби.

— В семье Елены Анатольевны и Игоря Васильевича Гарамзиных четверо детей. Старшей дочери 23 года, и она уже сама мама. Младшей в этом году исполнится шесть лет, сыновьям — 18 и 13, — рассказали в пресс-службе.

Старшая дочь Анастасия занималась в музыкальной и художественной школе , после выучилась на юриста. Старший сын Егор занимается гиревым спортом, а вот младший Федор играет на баяне. Самый младший ребенок Анна еще ходит в детский сад, но уже принимает активное участие в различных творческих конкурсах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Шелехове отметили День металлурга и День города.