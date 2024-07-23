Семья отмечена медалью ордена «Родительская слава» в Иркутской области

По указу президента России семье Гарамзиных из Качугского района Иркутской области вручили медаль ордена «Родительская слава». За то, что они укрепляют институт семьи и занимаются воспитанием детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Мама семейства работает в детской музыкальной школе преподавателем скрипки, по совместительству является организатором и руководителем ансамбля «Веселые смычки». Она участник вокального коллектива «Вдохновение», призер самых различных конкурсов. Её муж основатель Семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов Севера (эвенков) «Медведь». Родители имеют множество благодарственных писем и грамот, ведут активную социальную жизнь и имеют различные хобби.
— В семье Елены Анатольевны и Игоря Васильевича Гарамзиных четверо детей. Старшей дочери 23 года, и она уже сама мама. Младшей в этом году исполнится шесть лет, сыновьям — 18 и 13, — рассказали в пресс-службе.
Старшая дочь Анастасия занималась в музыкальной и художественной школе , после выучилась на юриста. Старший сын Егор занимается гиревым спортом, а вот младший Федор играет на баяне. Самый младший ребенок Анна еще ходит в детский сад, но уже принимает активное участие в различных творческих конкурсах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Шелехове отметили День металлурга и День города.