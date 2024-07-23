Организаторы «Небофеста» в Красноярске рассказали о предстоящем мероприятии

Сегодня, 23 июля, в Красноярске прошла пресс-конференция, на которой обсуждался предстоящий в городе «Небофест». Напомним, фестиваль пройдёт в Красноярске впервые 28 июля на острове Татышев. Главная его изюминка — парашютный спорт.
Как рассказали организаторы, всех гостей ждёт обширная авиационная и парашютная программа: прыжки с парашютом на точность приземления лучших спортсменов региона и страны, прыжки в тандеме и «прыжки» в очках виртуальной реальности.
Гостей ждут спортивные активности, соревнования и показательные выступления от региональных спортивных федераций края. Так, на фестивале можно будет познакомиться с более чем 30 разными видами спорта.
Кроме того, будет работать самый большой за историю фестиваля фуд-корт с разнообразной кухней, образовательный кластер и лекторий, творческий арт-квартал с мастер-классами, фотозоны, множество активностей для детей любого возраста и их родителей, маркет изделий ручной работы, косплей-зона.
А вечером на «Небофесте» выступят артисты — группа «Следы», Егор Шип, «Маша и Медведи», Глеб Самойлов и Снэйк (программа «Агата Кристи» — 35 лет на бис).
Как рассказали организаторы, планируется, что фестиваль посетят около 60 тысяч жителей и гостей города. Отметим, что вход на «Небофест» абсолютно бесплатный.