Организаторы «Небофеста» в Красноярске рассказали о предстоящем мероприятии

Кроме того, будет работать самый большой за историю фестиваля фуд-корт с разнообразной кухней, образовательный кластер и лекторий, творческий арт-квартал с мастер-классами, фотозоны, множество активностей для детей любого возраста и их родителей, маркет изделий ручной работы, косплей-зона.