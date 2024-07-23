В Омской области появились пять новых судей

В Омской области указом президента РФ от 22 июля 2024 года назначены на шестилетний срок полномочий пять судей.
Ниже приводим весь список новых судей:
— председателем Знаменского районного Омской области суда избрана Наталья Иванова;
— зампреда Кировского районного суда города Омска назначен Александр Бекетов;
— председателем Москаленского районного суда Омской области стала Анна Дридгер;
— судьей Куйбышевского районного суда города Омска выбрана Ольга Исаева;
— судьей Тарского городского суда стала Виктория Ячменева.