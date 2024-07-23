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В Омской области появились пять новых судей

Их избрали на шестилетний срок.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области указом президента РФ от 22 июля 2024 года назначены на шестилетний срок полномочий пять судей.

Ниже приводим весь список новых судей:

— председателем Знаменского районного Омской области суда избрана Наталья Иванова;

— зампреда Кировского районного суда города Омска назначен Александр Бекетов;

— председателем Москаленского районного суда Омской области стала Анна Дридгер;

— судьей Куйбышевского районного суда города Омска выбрана Ольга Исаева;

— судьей Тарского городского суда стала Виктория Ячменева.