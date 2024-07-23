В Красноярском крае установят еще 80 дорожных камер

Уже опубликованы адреса, где именно появятся эти камеры. 15 из них установят в Красноярске: Николаевский и Октябрьский мост, Копылова, Партизана Железняка, Белинского, Калинина, Дубровинского. Также камеры установят в Ачинске, Боготоле, Назарово, Лесосибирске, Канске и Норильске. Полный список можно посмотреть здесь.