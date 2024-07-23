Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае установят еще 80 дорожных камер

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году установят 40 камер, остальные — до конца мая 2025 года.

Источник: сайт правительства Красноярского края

До конца 2024 года в Красноярском крае планируется дополнительно установить 40 дорожных камер, которые будут фиксировать нарушения ПДД. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

«Кроме того, камеры фиксируют случаи, если водитель не уступит дорогу пешеходу на пешеходном переходе, а также, если он не пристегнут ремнем безопасности или пользуется телефоном за рулем», — сказано в сообщении.

Уже опубликованы адреса, где именно появятся эти камеры. 15 из них установят в Красноярске: Николаевский и Октябрьский мост, Копылова, Партизана Железняка, Белинского, Калинина, Дубровинского. Также камеры установят в Ачинске, Боготоле, Назарово, Лесосибирске, Канске и Норильске. Полный список можно посмотреть здесь.

Остальные 40 камер планируется установить до конца мая 2025 года.