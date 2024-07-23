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Улицу Сухэ-Батора в Иркутске закроют для движения транспорта с 24 июля

Ограничение затронет только определенный участок.

Источник: Комсомольская правда

На две недели закроют проезд для автомобильного транспорта по улице Сухэ-Батора в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе администрации города ограничение коснется лишь определенного участка проезжей части.

— С 9:00 24 июля до 20:00 6 августа будет закрыто движение транспорта по улице Сухэ-Батора в районе дома № 2, — пояснили в администрации.

На протяжении ограничения на объекте будут вестись работы по восстановлению тепловых сетей. Автовладельцам следует внимательно подходить к выбору маршрута.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе произошло массовое ДТП, в котором пострадал водитель. Известно, что на федеральной трассе столкнулись сразу три авто.