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Казахстан продолжает работать над вакциной от коронавируса

Казахстан продолжает работать над вакциной от коронавируса. Об этом сегодня рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«У нас была уникальная вакцина во время коронавируса, очень много говорили о ней, очень гордились. Вроде подавали заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на ее регистрацию, но ВОЗ ее не дала. Прошло 4 года, в итоге мы не слышим вообще, работает ли завод по производству этой вакцины и есть ли эта вакцина?» — задали вопрос министру журналисты во время брифинга в правительстве.

Как заявила глава Минздрава, для регистрации казахстанской вакцины необходимы дополнительные условия.

«Этот вопрос у нас находится на контроле в связи с тем, что ВОЗ рассматривала заявку. Но, чтобы ее сертифицировать и зарегистрировать, нужны дополнительные условия. Эти работы сейчас ведутся, поэтому вопрос с повестки дня не сходит», — заявила Альназарова.

По словам министра, в настоящее время вакцину не выпускают в тех объемах, в которых ее выпускали раньше.

«Ученые, специалисты продолжают работу. (…) Тот объем, который был произведен, был использован. В части регистрации препарата эта работа министерством продолжается», — пояснила чиновница.

Также журналисты поинтересовались у министра, насколько сейчас актуальна регистрация казахстанской вакцины, учитывая, что пандемия коронавируса уже завершилась.

«Коронавирус в целом продолжает курсировать, и некоторые штаммы, которые были во время пандемии зарегистрированы. В целом вакцина у нас уже имеется, поэтому зарегистрировать ее, я думаю, дело нужно довести до конца. И в целом эту линию вакцины в дальнейшем использовать для новых видов (коронавируса. — Прим.). Я думаю, что это принципиальный вопрос, и он будет доведен до конца», — ответила Акмарал Альназарова.

Министр также уточнила, что конкретных дедлайнов по завершению регистрации казахстанской вакцины нет.

коронавирус