Казахстан продолжает работать над вакциной от коронавируса

«У нас была уникальная вакцина во время коронавируса, очень много говорили о ней, очень гордились. Вроде подавали заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на ее регистрацию, но ВОЗ ее не дала. Прошло 4 года, в итоге мы не слышим вообще, работает ли завод по производству этой вакцины и есть ли эта вакцина?» — задали вопрос министру журналисты во время брифинга в правительстве.