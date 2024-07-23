Казахстан продолжает работать над вакциной от коронавируса

«У нас была уникальная вакцина во время коронавируса, очень много говорили о ней, очень гордились. Вроде подавали заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на ее регистрацию, но ВОЗ ее не дала. Прошло 4 года, в итоге мы не слышим вообще, работает ли завод по производству этой вакцины и есть ли эта вакцина?» — задали вопрос министру журналисты во время брифинга в правительстве.
Как заявила глава Минздрава, для регистрации казахстанской вакцины необходимы дополнительные условия.
«Этот вопрос у нас находится на контроле в связи с тем, что ВОЗ рассматривала заявку. Но, чтобы ее сертифицировать и зарегистрировать, нужны дополнительные условия. Эти работы сейчас ведутся, поэтому вопрос с повестки дня не сходит», — заявила Альназарова.
По словам министра, в настоящее время вакцину не выпускают в тех объемах, в которых ее выпускали раньше.
«Ученые, специалисты продолжают работу. (…) Тот объем, который был произведен, был использован. В части регистрации препарата эта работа министерством продолжается», — пояснила чиновница.
Также журналисты поинтересовались у министра, насколько сейчас актуальна регистрация казахстанской вакцины, учитывая, что пандемия коронавируса уже завершилась.
«Коронавирус в целом продолжает курсировать, и некоторые штаммы, которые были во время пандемии зарегистрированы. В целом вакцина у нас уже имеется, поэтому зарегистрировать ее, я думаю, дело нужно довести до конца. И в целом эту линию вакцины в дальнейшем использовать для новых видов (коронавируса. — Прим.). Я думаю, что это принципиальный вопрос, и он будет доведен до конца», — ответила Акмарал Альназарова.
Министр также уточнила, что конкретных дедлайнов по завершению регистрации казахстанской вакцины нет.