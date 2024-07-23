Рэпер Cordae раскрыл дату выхода нового материала

«The Crossroads-эра начинается», — написал рэпер. The Crossroads — предполагаемое название его третьего полноформатного альбома. Пока неясно, ждет ли слушателей пластинка целиком или только первый сингл. «Здорово вернуться. Я должен был поправиться ради вас. Вы заслуживаете самого лучшего», — обратился Cordae к поклонникам.