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Рэпер Cordae раскрыл дату выхода нового материала

Об этом артист рассказал в своих соцсетях, опубликовав трейлер релиза.

Источник: Звук

Об этом артист рассказал в своих соцсетях, опубликовав трейлер релиза.

«The Crossroads-эра начинается», — написал рэпер. The Crossroads — предполагаемое название его третьего полноформатного альбома. Пока неясно, ждет ли слушателей пластинка целиком или только первый сингл. «Здорово вернуться. Я должен был поправиться ради вас. Вы заслуживаете самого лучшего», — обратился Cordae к поклонникам.

Предыдущий лонгплей звезды From a Birds Eye View выходил в 2022 году.

Прошлым летом исполнитель и его девушка, теннисистка Наоми Осака, впервые стали родителями.