В Астане выявлен нелегальный оборот алкоголя на 45 млн тенге

С начала текущего года Департаментом государственных доходов по г. Астане в ходе рейдовых мероприятий выявлен оборот нелегальной алкогольной продукции (водка, вино, виски, коньяк и т. д. ) на сумму свыше 45 млн. тенге или более 20 тыс. литров.