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В Астане выявлен нелегальный оборот алкоголя на 45 млн тенге

Нелегальный оборот алкогольной продукции на сумму свыше 45 млн. тенге выявлен в столице, передает DKnews.kz.

С начала текущего года Департаментом государственных доходов по г. Астане в ходе рейдовых мероприятий выявлен оборот нелегальной алкогольной продукции (водка, вино, виски, коньяк и т. д.) на сумму свыше 45 млн. тенге или более 20 тыс. литров.

Список антилидеров по реализации незаконной алкогольной продукции возглавляет Алматинский район, в котором пресечен нелегальный оборот на сумму 23 млн. тенге.

По результатам мероприятий в отношении нарушителей составлены материалы и переданы в суд для принятия процессуального решения.

Согласно законодательства РК реализация этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии и средств идентификации на территории Республики Казахстан запрещена.