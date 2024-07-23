В Астане выявлен нелегальный оборот алкоголя на 45 млн тенге

С начала текущего года Департаментом государственных доходов по г. Астане в ходе рейдовых мероприятий выявлен оборот нелегальной алкогольной продукции (водка, вино, виски, коньяк
Список антилидеров по реализации незаконной алкогольной продукции возглавляет Алматинский район, в котором пресечен нелегальный оборот на сумму 23 млн. тенге.
По результатам мероприятий в отношении нарушителей составлены материалы и переданы в суд для принятия процессуального решения.
Согласно законодательства РК реализация этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии и средств идентификации на территории Республики Казахстан запрещена.