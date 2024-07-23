Музей банка России проводит бесплатные экскурсии в Иркутске

Иркутский филиал музея банка России проводит бесплатные экскурсии. Там можно увидеть первые отечественные бумажные деньги, узнать про золотые запасы Колчака и увидеть более 500 различных экспонатов. Также работают виртуальные выставки. Об этом КП-Иркутск сообщили в музее банка России.
— Незарегистрированные посетители (сопровождающие, родственники и пришедшие вместо записавшихся на экскурсию) не смогут попасть в музей. Необходимо регистрировать всех посетителей, так как на территории Банка России соблюдаются особые меры безопасности и действует пропускной режим, — сообщают на официальном сайте.
Все экскурсии проводятся бесплатно. Войти на мероприятие можно за 10 минут до начала, при себе необходимо иметь паспорт. Музей находится на улице Степана Разина, дом 14. Режим работы с 10:00 до 18:00. Обратиться с вопросом можно по номеру телефона +7 (3952)25−48−61.
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