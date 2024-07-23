Музей банка России проводит бесплатные экскурсии в Иркутске

Все экскурсии проводятся бесплатно. Войти на мероприятие можно за 10 минут до начала, при себе необходимо иметь паспорт. Музей находится на улице Степана Разина, дом 14. Режим работы с 10:00 до 18:00. Обратиться с вопросом можно по номеру телефона +7 (3952)25−48−61.