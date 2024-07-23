Собянин сообщил о планах по благоустройству московских набережных

«Набережные Москвы-реки — любимое место отдыха горожан. Особенно это заметно сейчас, в летние дни. На протяжении десятилетий берега Москвы-реки были малопригодными для прогулок, детских игр и спорта. Сейчас мы ведем масштабную работу по их обновлению», — написал мэр.
Так, он сообщил, что в Москве уже благоустроили 42 набережные. В 2023 году были приведены в порядок Воробьевская набережная с Аллеей Славы, набережная у Южного речного вокзала и участок Пресненской набережной вблизи «Москва-Сити».
«В этом году обустроим Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. Расширим тротуары, поставим скамейки и фонари, добавим зелени. Обновим Пушкинскую набережную. Она станет всесезонной площадкой для прогулок, отдыха и проведения мероприятий. Приводим в порядок прибрежные территории Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста, востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов. Модернизируем игровые и спортивные зоны, отремонтируем и проложим дорожки и экомаршруты», — сообщил Собянин.
Помимо этого, мэр уточнил, что на набережной в музее-заповеднике «Коломенское» появятся свадебный сад, павильоны речного транспорта, беговая дорожка. Зимой будет возможность организовать каток.
«Кроме того, проведем работы на 18 набережных реки Яузы. Где позволяет пространство, сделаем небольшие зоны отдыха со скамейками», — добавил он.