Собянин сообщил о планах по благоустройству московских набережных

«В этом году обустроим Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. Расширим тротуары, поставим скамейки и фонари, добавим зелени. Обновим Пушкинскую набережную. Она станет всесезонной площадкой для прогулок, отдыха и проведения мероприятий. Приводим в порядок прибрежные территории Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста, востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов. Модернизируем игровые и спортивные зоны, отремонтируем и проложим дорожки и экомаршруты», — сообщил Собянин.