Казанцы смогут сдать вторсырье на переработку под мостом Миллениум

Под мостом Миллениум 28 июля будет работать мобильный пункт приема вторсырья. Для участников акции въезд на парковку будет бесплатным, для этого нужно зарегистрироваться.
Акция пройдет с 10:00 до 12:00. В это время волонтеры проекта «ЭкоЛогично» примут на переработку пластик, металл, технику, фольгу, макулатуру и другие виды вторсырья. Полный перечень опубликован по ссылке.
На мероприятии нельзя будет сдать одежду и обувь в хорошем состоянии, ветошь, фильтры для воды, пластиковые игрушки, органику, видео- и аудиокассеты, батарейки, лампы, градусники и лекарства.
Все желающие смогут обменяться книгами, канцелярскими товарами, посудой, вазами и другими предметами на фримаркете.
Горожан будут ждать на четвертом пролете парковки под мостом Миллениум.
Организаторы напомнили, что мобильный пункт приема вторсырья будет работать каждое последнее воскресенье месяца до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что на акции, которая проводилась 30 июня, казанцы сдали на переработку 1530 кг вторсырья. Мобильный пункт приема вторсырья посетили 315 человек.
Ежедневно сдать вторсырье на переработку можно в пункте «Точка сбора», который работает с 7:00 до 19:00. На площадке принимают 39 видов вторсырья.