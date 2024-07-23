Племянник самарского депутата-баяниста Сергея Войтенко погиб на СВО

Александру было всего 35 лет. Он попал в зону СВО в рамках частичной мобилизации, которая была объявлена в России осенью 2022 года. Прощание с бойцом прошло в Новокуйбышевске. Похоронили мужчину на кладбище Лесное. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким героя.