Племянник самарского депутата-баяниста Сергея Войтенко погиб на СВО

Боец из Самарской области Александр Кортунов погиб в ходе проведения специальной военной операции. Он был племянником депутата губернской думы, основателя проекта «Баян Микс», композитора Сергея Войтенко. Артист сообщил трагическую новость на своей странице в соцсети.
«В зоне проведения СВО в ходе выполнения боевой задачи погиб мой племянник — младший сержант Александр Кортунов. Он был ветераном боевых действий и старшим штурмовой группы», — написал депутат.
Александру было всего 35 лет. Он попал в зону СВО в рамках частичной мобилизации, которая была объявлена в России осенью 2022 года. Прощание с бойцом прошло в Новокуйбышевске. Похоронили мужчину на кладбище Лесное. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким героя.