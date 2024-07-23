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Племянник самарского депутата-баяниста Сергея Войтенко погиб на СВО

В Самарской области простились с племянником депутата Сергея Войтенко, который погиб на СВО.

Источник: Сергей Войтенко — ВКонтакте

Боец из Самарской области Александр Кортунов погиб в ходе проведения специальной военной операции. Он был племянником депутата губернской думы, основателя проекта «Баян Микс», композитора Сергея Войтенко. Артист сообщил трагическую новость на своей странице в соцсети.

«В зоне проведения СВО в ходе выполнения боевой задачи погиб мой племянник — младший сержант Александр Кортунов. Он был ветераном боевых действий и старшим штурмовой группы», — написал депутат.

Александру было всего 35 лет. Он попал в зону СВО в рамках частичной мобилизации, которая была объявлена в России осенью 2022 года. Прощание с бойцом прошло в Новокуйбышевске. Похоронили мужчину на кладбище Лесное. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким героя.