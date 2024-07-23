Движение на участке улицы Горького в Иркутске закроют 24 июля

24 июля для автомобилистов будет закрыт проезд по участку улицы Горького. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации Иркутска ограничение будет действовать с 09:00 до 23:00.
— Движение будет прекращено на участке улицы Горького от Сухэ-Батора до Пролетарской, — уточнили в администрации.
На проезжей части дорожники проведут ремонтные работы. Автовладельцев просят заранее планировать маршруты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на участке улицы Сухэ-Батора с 24 июля ограничат проезд автомобильного транспорта. Это связано со стартом восстановительных работ на тепловых сетях.