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Движение на участке улицы Горького в Иркутске закроют 24 июля

Проезд автотранспорта будет невозможен с девяти утра.

Источник: Комсомольская правда

24 июля для автомобилистов будет закрыт проезд по участку улицы Горького. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации Иркутска ограничение будет действовать с 09:00 до 23:00.

— Движение будет прекращено на участке улицы Горького от Сухэ-Батора до Пролетарской, — уточнили в администрации.

На проезжей части дорожники проведут ремонтные работы. Автовладельцев просят заранее планировать маршруты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на участке улицы Сухэ-Батора с 24 июля ограничат проезд автомобильного транспорта. Это связано со стартом восстановительных работ на тепловых сетях.