Холодную погоду и умеренные дожди принесет циклон в Свердловскую область

Об этом сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.
Такая погода будет распространяться на Среднем и Южном Урале. Температура воздуха в среднем будет 15 — 20 градусов днем, 8 — 13 градусов ночью.
«26 июля циклогенез усилится за счет вовлечения в циркуляцию приземного циклона с районов Каспия», — сообщила Галина Шепоренко.
С 26 по 28 июня будет преобладать холодная и дождливая погода. Температура воздуха днем будет 12 — 17 градусов, ночью — 8 — 13 градусов.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление принял кабинет министров 18 июля.
Режим отменен в связи со стабилизацией ситуации с лесными и другими природными пожарами и существенным снижением показателей техногенных пожаров. Также учитывается нормализация метеорологических условий на территории региона.