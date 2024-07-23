Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Холодную погоду и умеренные дожди принесет циклон в Свердловскую область

Высотный циклон принесет в Уральский федеральный округ холодную погоду с небольшими, а где-то умеренными дождями.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Об этом сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

Такая погода будет распространяться на Среднем и Южном Урале. Температура воздуха в среднем будет 15 — 20 градусов днем, 8 — 13 градусов ночью.

«26 июля циклогенез усилится за счет вовлечения в циркуляцию приземного циклона с районов Каспия», — сообщила Галина Шепоренко.

С 26 по 28 июня будет преобладать холодная и дождливая погода. Температура воздуха днем будет 12 — 17 градусов, ночью — 8 — 13 градусов.

«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление принял кабинет министров 18 июля.

Режим отменен в связи со стабилизацией ситуации с лесными и другими природными пожарами и существенным снижением показателей техногенных пожаров. Также учитывается нормализация метеорологических условий на территории региона.