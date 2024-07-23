Ринат Садыков: «Казаньоргсинтез» — одно из лучших мест для работы выпускников

Предприятие получило высокую оценку министра. Особое внимание он обратил на условия работы сотрудников. Это, к примеру, корпоративные автобусы, которые предоставляются сотрудникам — многие из работников отказались от личного авто в пользу комфортного и экологичного транспорта, работающего на метане. Также министр посетил столовую и ознакомился с представленным меню, узнал о процессах переработки пластика и его транспортировке и осмотрел обновленный в 2022 году Центр здоровья, где лично смог протестировать один из аппаратов для проведения предсменного медосмотра.