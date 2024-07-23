Умер Николай Грушевский, кубанский спортивный комментатор

«Он работал на скоростях, совмещал такие разные направления — спортивную журналистику и комментаторство соревнований, поисковую работу и репортерскую. Успевал и на футбольное поле, и на ипподром, и на сельские спортивные игры, и в команды мастеров, и на встречи к ветеранам. Много было наград и знаков отличия, в том числе звание “Заслуженный журналист Кубани”. Но самая дорогая, как он говорил, — медаль легендарного Николая Озерова», — вспоминают в Союзе журналистов Кубани.