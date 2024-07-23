Умер Николай Грушевский, кубанский спортивный комментатор

Умер кубанский спортивный комментатор Николай Грушевский. Об этом сообщили в региональном Союзе журналистов.
Николай Грушевский окончил спортивный факультет краевого пединститута. Учился и комментировал спортивные соревнования. Однажды ему дали магнитофон и предложили сделать радиорепортаж с соревнований по гребле на затоне.
Кубанский журналист работал в издании «Комсомолец Кубани». Николай Грушевский руководил отделом оборонно-спортивной работы. Кроме того, журналист участвовал в работе поисковых отрядов. Ему удалось побывать почти на всех перевалах Главного Кавказского хребта, в том числе Марухском, Клухорском, Белореченском, Санчарском.
«Он работал на скоростях, совмещал такие разные направления — спортивную журналистику и комментаторство соревнований, поисковую работу и репортерскую. Успевал и на футбольное поле, и на ипподром, и на сельские спортивные игры, и в команды мастеров, и на встречи к ветеранам. Много было наград и знаков отличия, в том числе звание “Заслуженный журналист Кубани”. Но самая дорогая, как он говорил, — медаль легендарного Николая Озерова», — вспоминают в Союзе журналистов Кубани.
Николая Грушевского не стало на 87-ом году жизни.