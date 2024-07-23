В Сочи Роскачество впервые в РФ классифицировало пляж

Пляжу была присвоена первая категория — синий флаг. Как уточняется в приказе Министерства экономического развития РФ, вступающем в силу 1 сентября 2024 года, всего предусмотрены три категории: первая — синий флаг, вторая — зеленый, третья — желтый.
Категории присваивают на основе 26 обязательных критериев, среди которых: наличие спасательных станций, медпунктов с квалифицированным персоналом, кабин для переодевания, урн, туалетов, душевых, пунктов питания
Руководитель Органа по сертификации «Роскачество-Туризм» Александра Куделя отметила, что классификация пляжей способствует поддержанию уровня качества предоставляемых услуг и соблюдению современных стандартов сервиса. Благодаря новому статусу, считает госпожа Куделя, потребители будут иметь полное представление о наборе услуг и инфраструктуре.
Свидетельство о классификации действует в течение трех лет. По истечению срока пляжу необходимо будет пройти повторную проверку.