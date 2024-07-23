В Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина

В церемонии, которая состоялась во вторник в центре крымской столицы, приняли участие сам Карякин, глава республики Сергей Аксенов, депутаты крымского парламента, представители общественности, воспитанники спортивной школы по шахматам и шашкам.
«Открытие шахматного клуба — важное и знаковое событие как спортивной, так и общественной жизни Крыма. Шахматы развивают стратегическое и критическое мышление, умение продумывать и взвешивать ходы, учиться на собственных ошибках. Это качества, которые необходимы и в учебе, и в работе, во всех сферах жизни».
По его словам, очень важно, что крымская молодежь будет заниматься под руководством талантливого гроссмейстера и патриота России. Глава РК выразил уверенность, что открытие нового клуба придаст новый импульс развитию шахматного спорта в Крыму.
Как отметил Сергей Карякин, клуб начнет работать с 1 сентября. За две недели до этой даты будет опубликована информация о режиме работы, а также расписание занятий. Работать в клубе на постоянной основе будут тренеры симферопольской спортивной школы по шахматам и шашкам.
«Клуб будет открыт для всех желающих. Занятия здесь будут абсолютно бесплатными, любой человек может прийти сюда поиграть. Также планируем проводить здесь тренировки и шахматные турниры. Сам я планирую периодически давать здесь мастер-классы. Все расписание будем согласовывать с шахматной общественностью, чтобы всем было удобно», — сказал Карякин.
В завершении церемонии открытия гроссмейстер провел сеанс одновременной игры с активистами крымского шахматного движения, молодежью и ветеранами специальной военной операции.