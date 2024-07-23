В Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина

«Клуб будет открыт для всех желающих. Занятия здесь будут абсолютно бесплатными, любой человек может прийти сюда поиграть. Также планируем проводить здесь тренировки и шахматные турниры. Сам я планирую периодически давать здесь мастер-классы. Все расписание будем согласовывать с шахматной общественностью, чтобы всем было удобно», — сказал Карякин.