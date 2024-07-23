Претензии из-за светофоров в Ростове появились у прокуратуры к Госавтоинспекции

Претензии к Госавтоинспекции появились у прокуратуры в Ростове-на-Дону после проверки безопасности дорожного движения. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.
Как выяснилось, в июле этого года, во время веерных отключений электричества на некоторых улицах донской столицы, отключались светофоры, но регулировщики выходили на эти участки не сразу.
В прокуратуре отметили, что после вмешательства ведомства «была скорректирована работа по выявлению заторов из-за неработающих светофоров, а также начали более активно принимать меры к регулированию транспорта».
Напомним, веерные отключения электричества в Ростовской области в течение определенного периода проводились из-за экстремально высокой температуры воздуха, которая поднималась до +40 — +42 градусов.