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Претензии из-за светофоров в Ростове появились у прокуратуры к Госавтоинспекции

В прокуратуре оказались недовольны работой светофоров и регулировщиков в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Претензии к Госавтоинспекции появились у прокуратуры в Ростове-на-Дону после проверки безопасности дорожного движения. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Как выяснилось, в июле этого года, во время веерных отключений электричества на некоторых улицах донской столицы, отключались светофоры, но регулировщики выходили на эти участки не сразу.

В прокуратуре отметили, что после вмешательства ведомства «была скорректирована работа по выявлению заторов из-за неработающих светофоров, а также начали более активно принимать меры к регулированию транспорта».

Напомним, веерные отключения электричества в Ростовской области в течение определенного периода проводились из-за экстремально высокой температуры воздуха, которая поднималась до +40 — +42 градусов.