Шесть жителей Иркутской области отдали аферистам более 3,4 млн рублей за сутки

За прошедшие сутки шесть жителей Иркутской области перевели в руки мошенников более 3,4 миллионов рублей. Самую крупную сумму отправила 22-летняя жительница Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили МВД по Иркутской области.
Девушке поступил звонок с незнакомого номера. Мошенник представился сотрудником банка и сообщил о неизвестных, которые пытаются оформить кредит от её имени. Потерпевшей порекомендовали перевести все деньги на безопасный счёт. После этого девушка отправила на указанный номер 1,1 миллион рублей. Делом занимаются работники ОВД.
— Сейчас фиксируются мошенничества, направленные на взлом виртуальных аккаунтов. Аферисты создают фишинговые ссылки для авторизации в веб-версии мессенджера. Интернет-страница имитирует по своему оформлению оригинальный сайт. Введя код из пуш-уведомления, жертва предоставляет доступ к своим чатам киберперступникам, — рассказывают в ведомстве.
Для того чтобы не попасться на уловки мошенников необходимо использовать антифишинговые технологии в работе с мессенджерами. Для сохранения учётной записи лучше скептически относиться к сомнительным предложениям и не участвовать в голосованиях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полиция проверила 260 иностранцев на соблюдение режима пребывания в Иркутской области.