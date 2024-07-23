В среднем омичи тратят в месяц на алкоголь 242 рубля

Омскстат опубликовал данные о выборочных обследованиях домашних хозяйств. По данным ведомства, с среднем омичи тратят в месяц 21755 рублей.
Из 21755 рублей на еду у омичей уходит 7680 рублей, на непродовольственные товары — 8505 рублей, на оплату услуг — 5325 рублей, траты на алкоголь оказались самыми меньшими — 242 рубля.
В среднем в месяц на одного члена семьи приходится 30935 рублей.
Из различных трат можно отметить: покупку мяса — 24%, хлебобулочные изделия и крупы — 13,7%, молоко и молочные продукты — 13,2%. Меньше всего омичи тратили на яйца — 1,7%.