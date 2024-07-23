Работу автобусных маршрутов обсудили на выездном совещании ЗС в Усть-Илимске

— Меры, которые принимает министерство, в том числе исключение дублирующих маршрутов, частично решат проблему в перспективе нескольких лет, — подчеркнул спикер Заксобрания Приангарья. — А жители нашего региона уже сейчас часами ждут автобусы и в мороз, и в жару. Поэтому нам необходимо обеспечить регулярные перевозки строго по расписанию.