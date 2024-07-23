Работу автобусных маршрутов обсудили на выездном совещании ЗС в Усть-Илимске

Во время рабочей поездки в Усть-Илимск депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили тему пассажирских перевозок по регулярным и садоводческим маршрутам. На совещании под председательством спикера ЗС Александра Ведерникова присутствовали парламентарии, представители правительства, мэры территорий и главы местных дум.
Александр Ведерников сообщил, что жители Усть-Илимска обратились к народным избранникам с проблемой: в этом году межмуниципальные и садоводческие маршруты ходят нерегулярно. Одним из основных решений видят увеличение числа регулируемых маршрутов.
— В регионе создается единая схема маршрутной сети, которая исключит дублирующие муниципальные и региональные перевозки. Также министерство подготовило документ, корректирующий субсидии для перевозчиков — предполагается рассчитывать их исходя из фактических затрат, — отметила временно замещающая должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Татьяна Писарик,
Наталья Дикусарова, заместитель председателя ЗС, глава комитета по собственности и экономической политике подчеркнула, что уже озвучивались рекомендации, как улучшить организацию перевозок. В частности, увеличить число маршрутов с регулируемыми тарифами, пересчитать нормативы возмещения затрат на перевозку льготников, а еще обновлять автобусы и готовить водителей.
Александр Ведерников сделал акцент на том, что в соседних регионах Сибири субсидируется 95% маршрутов. И это залог качественных перевозок: когда созданы все условия, водители сами вовремя выходят на рейсы, выполняя их на совесть.
— Меры, которые принимает министерство, в том числе исключение дублирующих маршрутов, частично решат проблему в перспективе нескольких лет, — подчеркнул спикер Заксобрания Приангарья. — А жители нашего региона уже сейчас часами ждут автобусы и в мороз, и в жару. Поэтому нам необходимо обеспечить регулярные перевозки строго по расписанию.