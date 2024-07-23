«Лишь бы ветер сильнее не поднялся»: спасатели уточнили ситуацию на пляжах Калининградской области

Во вторник, 23 июля, в Светлогорске и Балтийске купание запрещено, об этом сигнализируют красный и чёрный флаги. Также запрещено купание в Пионерском, там — красный. В Зеленоградске — жёлтый: купаться следует с осторожностью. В Янтарном флаг отсутствует, отдых на воде в этом городе безопасен.