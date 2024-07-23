Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лишь бы ветер сильнее не поднялся»: спасатели уточнили ситуацию на пляжах Калининградской области

Отдыхать на воде следует с осторожностью.

На калининградском побережье ветер, по всему региону подняты предупредительные флаги. «Клопс» собрал информацию у муниципальных МЧС.

На калининградском побережье ветер, по всему региону подняты предупредительные флаги. «Клопс» собрал информацию у муниципальных МЧС.

Во вторник, 23 июля, в Светлогорске и Балтийске купание запрещено, об этом сигнализируют красный и чёрный флаги. Также запрещено купание в Пионерском, там — красный. В Зеленоградске — жёлтый: купаться следует с осторожностью. В Янтарном флаг отсутствует, отдых на воде в этом городе безопасен.

«Лишь бы ветер сильнее не поднялся, а то будем вешать чёрные», — уточнили спасатели.

Температура воды в регионе колеблется, но не превышает отметки в +20 °С, температура воздуха, согласно прогнозам, достигнет +22 °С. В середине дня ожидаются дожди.

Информация актуальна на момент публикации.

МЧС