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Ввоз туристических автобусов в Узбекистан освободили от таможенных пошлин

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Туристические компании не будут уплачивать таможенные пошлины за импортируемые автобусы и микроавтобусы до 1 августа 2025 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Соответствующий указ, нацеленный на улучшение туристической инфраструктуры Узбекистана и увеличение потока иностранных туристов, подписал президент.

Согласно документу, компаниям Каракалпакстана, которые ввозят транспортные средства повышенной проходимости с объемом двигателя не менее 2,4 литра, разрешается уплачивать таможенную пошлину и утилизационный сбор в размере 25% с трехлетней рассрочкой.

Начиная с 1 января 2025 года из местных бюджетов планируют выделять как минимум один миллиард сумов на проведение международных туристических ярмарок и выставок.

При этом государство будет возмещать туркомпаниям 50% затрат на участие в выставках.

туризм и отдых