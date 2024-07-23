Ввоз туристических автобусов в Узбекистан освободили от таможенных пошлин

Соответствующий указ, нацеленный на улучшение туристической инфраструктуры Узбекистана и увеличение потока иностранных туристов, подписал президент.
Согласно документу, компаниям Каракалпакстана, которые ввозят транспортные средства повышенной проходимости с объемом двигателя не менее 2,4 литра, разрешается уплачивать таможенную пошлину и утилизационный сбор в размере 25% с трехлетней рассрочкой.
Начиная с 1 января 2025 года из местных бюджетов планируют выделять как минимум один миллиард сумов на проведение международных туристических ярмарок и выставок.
При этом государство будет возмещать туркомпаниям 50% затрат на участие в выставках.