Ввоз туристических автобусов в Узбекистан освободили от таможенных пошлин

Согласно документу, компаниям Каракалпакстана, которые ввозят транспортные средства повышенной проходимости с объемом двигателя не менее 2,4 литра, разрешается уплачивать таможенную пошлину и утилизационный сбор в размере 25% с трехлетней рассрочкой.