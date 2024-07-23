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Площадь Тараза увеличится вдвое

К древнейшему городу Казахстана присоединят территории сразу двух районов.

АСТАНА. 23 июл — Sputnik. Власти Жамбылской области намерены увеличить границы Тараза.

Постановление акимата выставили на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА».

Территория областного центра расширится за счет прилегающих к Таразу районов — Жамбылского и Байзакского.

Таким образом площадь Тараза увеличится с нынешних 18 787 гектаров до 31 798 гектаров.

Главная причина такого решения нехватка жилья, больше полумиллиона человек живут в агломерации Тараза.

Тараз — древнейший города Казахстана и один из главных торговых пунктов Великого Шелкового пути.

Город был основан более 2 тысяч лет назад, в 2001 году ЮНЕСКО признал историческую часть Тараза объектом всемирного наследия.