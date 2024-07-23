Площадь Тараза увеличится вдвое

АСТАНА. 23 июл — Sputnik. Власти Жамбылской области намерены увеличить границы Тараза.
Постановление акимата выставили на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА».
Территория областного центра расширится за счет прилегающих к Таразу районов — Жамбылского и Байзакского.
Таким образом площадь Тараза увеличится с нынешних 18 787 гектаров до 31 798 гектаров.
Главная причина такого решения нехватка жилья, больше полумиллиона человек живут в агломерации Тараза.
Тараз — древнейший города Казахстана и один из главных торговых пунктов Великого Шелкового пути.
Город был основан более 2 тысяч лет назад, в 2001 году ЮНЕСКО признал историческую часть Тараза объектом всемирного наследия.