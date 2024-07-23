Осенняя погода установится в Челябинской области, по крайней мере, до конца недели

Так, ночью 24 июля местами пройдут небольшие дожди, на юго-западе — умеренные, в отдельных районах будут наблюдаться туманы, температура воздуха плюс 10−15, при прояснении — до 7 градусов. Днем в среду локально прошумят небольшие дожди, утром туманы, на юге возможны грозы, плюс 17−22. Ветер северо-западный с переходом на восточный: ночью 2−7 м/с, кое-где порывы до 10 м/с, днем 4−9 м/с, местами усиление до 12 м/с.