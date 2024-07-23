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Осенняя погода установится в Челябинской области, по крайней мере, до конца недели

Осенняя погода установится в Челябинской области, по крайней мере, до конца недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Агентство «Москва»

«Южный циклон отойдет на северо-восток, регион окажется в промежуточном гребне высокого давления: осадки ослабеют и сохранятся лишь местами. Но в дальнейшие дни ожидается с юга выход очередного циклона, и дожди вновь охватят Южный Урал», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.

Так, ночью 24 июля местами пройдут небольшие дожди, на юго-западе — умеренные, в отдельных районах будут наблюдаться туманы, температура воздуха плюс 10−15, при прояснении — до 7 градусов. Днем в среду локально прошумят небольшие дожди, утром туманы, на юге возможны грозы, плюс 17−22. Ветер северо-западный с переходом на восточный: ночью 2−7 м/с, кое-где порывы до 10 м/с, днем 4−9 м/с, местами усиление до 12 м/с.

В Челябинске 24 июля преимущественно без осадков, ночью плюс 11−13, днем — 19−21.

Ночью 25 прогнозируется плюс 9−14, небольшие, местами — умеренные дожди, на юге — сильные. Днем в четверг будет плюс 14−19, дожди повсеместно, местами — сильные, грозы с порывами ветра до 18 м/с.

Ночью 26 июля также плюс 9−14, сильные дожди ожидаются уже в северной половине. Днем в пятницу плюс 13−18, небольшие, локально — умеренные дожди с порывами ветра до 16 м/с.