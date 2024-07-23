Крупные штрафы взыскали с любителей шашлыков в Екатеринбурге

За этот период сотрудники МЧС, полиции, городского лесничества и районных администраций совершили свыше 1 тыс. совместных рейдов и составили 480 протоколов о нарушении правил безопасности. Алексей Орлов отмечает, что благодаря их работе на территории муниципалитета случились только 4 лесных и 20 ландшафтных пожаров. Возгорания удалось быстро ликвидировать, а их суммарная площадь составила всего 10 гектаров.