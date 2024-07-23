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Крупные штрафы взыскали с любителей шашлыков в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 12 апреля за период действия противопожарного режима нарушителей оштрафовали в общей сумме на 2 млн рублей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Орлов.

Источник: Светлана Дорохова

За этот период сотрудники МЧС, полиции, городского лесничества и районных администраций совершили свыше 1 тыс. совместных рейдов и составили 480 протоколов о нарушении правил безопасности. Алексей Орлов отмечает, что благодаря их работе на территории муниципалитета случились только 4 лесных и 20 ландшафтных пожаров. Возгорания удалось быстро ликвидировать, а их суммарная площадь составила всего 10 гектаров.

Накануне в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Документ подписал и. о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин. Отметим, что 18 июля был отменен противопожарный режим в Свердловской области. Соответствующее решение приняли на заседании правительства региона. Возможно, что этому способствовало ухудшение погодных условий — на Среднем Урале похолодало и начались дожди.

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