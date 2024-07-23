Осенью Узбекистан получит новый национальный туристический бренд

Отметим также преференции для предпринимателей, которые проводят на территории Узбекистана бизнес-мероприятия длительностью минимум три дня с не менее ста иностранными участниками. С 1 января 2025 года до 1 января 2028 года ставка налога на прибыль, который они будут уплачивать с этих мероприятий, будет снижена в два раза.