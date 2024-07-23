Осенью Узбекистан получит новый национальный туристический бренд

Об этом сказано в Указе Шавката Мирзиёева от 18 июля, направленном на улучшение туристической инфраструктуры и повышение потока туристов в нашу страну. Новый бренд поможет продвижению турпродукта Узбекистана на международном и внутреннем рынках и укрепит имидж безопасной страны для путешественников.
Конкурс на создание нового национального туристического бренда до 1 октября 2024 года проведет Комитет по туризму Узбекистана.
Кроме того, для продвижения туристского потенциала страны 27 сентября Комитет по туризму организует и проведет первый глобальный туристический медиакампус в рамках Международного дня туризма 2024 года. А в 2024—2025 годах Комитет пригласит в Узбекистан полсотни иностранных журналистов, блогеров, влогеров и инфлюенсеров, общая аудитория которых превышает 10 миллионов человек.
Отметим также преференции для предпринимателей, которые проводят на территории Узбекистана бизнес-мероприятия длительностью минимум три дня с не менее ста иностранными участниками. С 1 января 2025 года до 1 января 2028 года ставка налога на прибыль, который они будут уплачивать с этих мероприятий, будет снижена в два раза.
Напомним, что первый бренд страны был разработан НК «Узбектуризм» в 2013 году и с тех пор активно использовался на туристических мероприятиях, а также национальных стендах, сувенирной продукции, туристическом транспорте, самолетах и других носителях. Летом 2014 года он получил официальный статус после того, как Агентство по интеллектуальной собственности официально запатентовало турбренд Узбекистана.