В России могут ввести QR-коды для учета мигрантов

Кроме того, Кабанов указал на необходимость перехода к «целевому завозу» трудовых мигрантов в страну. В настоящее время по данной схеме приезжает лишь около 1% гастарбайтеров. Среди тех, кто работает в реальном секторе экономики, таких как строительные площадки, их доля составляет только 13%, тогда как основной контингент занят в сфере услуг, на складах, в курьерских службах, такси и на рынках.