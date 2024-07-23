В России могут ввести QR-коды для учета мигрантов

Кабанов пояснил, что эта мера будет поддержана законодательными нормами и техническими средствами. QR-код будет выдаваться всем въезжающим для работы на российской территории, что даст возможность контролировать их пребывание, пишет «Парламентская газета».
Кроме того, Кабанов указал на необходимость перехода к «целевому завозу» трудовых мигрантов в страну. В настоящее время по данной схеме приезжает лишь около 1% гастарбайтеров. Среди тех, кто работает в реальном секторе экономики, таких как строительные площадки, их доля составляет только 13%, тогда как основной контингент занят в сфере услуг, на складах, в курьерских службах, такси и на рынках.
Также правозащитник отметил низкий уровень высшего образования среди трудовых мигрантов: менее 10% из них обладают дипломами. Еще одной мерой, по мнению Кабанова, должно стать ограничение на массовый приезд семей трудовых мигрантов. Это может быть закреплено в трудовом контракте, и работодатель вправе прописать запрет на привоз семьи. В случае нарушения этого пункта работник рискует потерять работу и положенные выплаты.
Ирина Филатова, член Комитета Госдумы по защите конкуренции, также высказалась о проблемах, связанных с мигрантами: мигранты в России часто не соблюдают традиции, не знают язык, но быстро привозят семьи. Она утверждает, что в страну должны приезжать только ценные специалисты, которым можно разрешить привозить семьи. Знание русского языка должно быть обязательным для всех.
Нина Лютикова