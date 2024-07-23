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В России могут ввести QR-коды для учета мигрантов

В России может появиться новая система контроля за мигрантами: каждому трудовому мигранту будет присваиваться персональный QR-код, который позволит отслеживать его действия, включая финансовые переводы. Об этом сообщил Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека при президенте РФ. По его словам, данная инициатива уже получила одобрение специальной комиссии Совета Безопасности.

Источник: РИА "Новости"

Кабанов пояснил, что эта мера будет поддержана законодательными нормами и техническими средствами. QR-код будет выдаваться всем въезжающим для работы на российской территории, что даст возможность контролировать их пребывание, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, Кабанов указал на необходимость перехода к «целевому завозу» трудовых мигрантов в страну. В настоящее время по данной схеме приезжает лишь около 1% гастарбайтеров. Среди тех, кто работает в реальном секторе экономики, таких как строительные площадки, их доля составляет только 13%, тогда как основной контингент занят в сфере услуг, на складах, в курьерских службах, такси и на рынках.

Также правозащитник отметил низкий уровень высшего образования среди трудовых мигрантов: менее 10% из них обладают дипломами. Еще одной мерой, по мнению Кабанова, должно стать ограничение на массовый приезд семей трудовых мигрантов. Это может быть закреплено в трудовом контракте, и работодатель вправе прописать запрет на привоз семьи. В случае нарушения этого пункта работник рискует потерять работу и положенные выплаты.

Ирина Филатова, член Комитета Госдумы по защите конкуренции, также высказалась о проблемах, связанных с мигрантами: мигранты в России часто не соблюдают традиции, не знают язык, но быстро привозят семьи. Она утверждает, что в страну должны приезжать только ценные специалисты, которым можно разрешить привозить семьи. Знание русского языка должно быть обязательным для всех.

Нина Лютикова

закон