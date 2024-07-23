После драки в Кореновске на Кубани и избиения полицейского возбудили дело

Telegram-канал Kub Mash написал, что жители Кореновска 22 июля устроили «марш», требуя наказать хулиганов, которые накануне избили одного из них. Согласно публикации, 21 июля пострадавший гулял с шестью друзьями. Около школы № 17 они встретили группу из 40 человек, которые громко слушали музыку ночью. Один из них якобы набросился на пострадавшего с ножом и начал угрожать. У местного жителя был газовый баллончик. Когда он его применил, вся банда начала избивать пострадавшего и его друзей. По их словам, обидчиками были курды.