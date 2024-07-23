Органы 44-летней женщины пересадили 5 жителям Казахстана

«Донором стала женщина 44 лет, у которой произошел геморрагический инсульт, консилиум врачей констатировал смерть головного мозга. В непростой ситуации ее родные, понимая важность данного шага, дали согласие на посмертное донорство органов. В Центре сердца UMC м едицинская команда провела пересадку донорского сердца пациентке 43 лет, которой ранее было имплантировано механическое устройство поддержки кровообращения LVAD. Второй пациентке провели пересадку легких. В Центре материнства и детства UMC была проведена трансплантация почки 15-летней девочке. Состояние всех реципиентов удовлетворительное, они проходят реабилитацию под наблюдением специалистов. Также вторая донорская почка и печень были трансплантированы пациентам в Национальном научном онкологическом центре Астаны», — рассказали в пресс-службе Минздрава.