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Органы 44-летней женщины пересадили 5 жителям Казахстана

В Казахстане родные женщины, у которой была констатирована смерть головного мозга, дали согласие на посмертное донорство, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Минздрава.

На сайте Министерства здравоохранения страны опубликовали информацию о проведенных операциях по трансплантации донорских органов в одной из клиник Казахстана. Сообщается, что это позволило спасти жизнь 5 человек, находившихся в листе ожидания на пересадку органов.

«Донором стала женщина 44 лет, у которой произошел геморрагический инсульт, консилиум врачей констатировал смерть головного мозга. В непростой ситуации ее родные, понимая важность данного шага, дали согласие на посмертное донорство органов. В Центре сердца UMC м едицинская команда провела пересадку донорского сердца пациентке 43 лет, которой ранее было имплантировано механическое устройство поддержки кровообращения LVAD. Второй пациентке провели пересадку легких. В Центре материнства и детства UMC была проведена трансплантация почки 15-летней девочке. Состояние всех реципиентов удовлетворительное, они проходят реабилитацию под наблюдением специалистов. Также вторая донорская почка и печень были трансплантированы пациентам в Национальном научном онкологическом центре Астаны», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве добавили, что трансплантация донорских органов является одной из сложнейших операций. Пересадка сердца и легких осуществляется только от посмертного донора, при подтверждении смерти головного мозга. Но дальнейший процесс зависит от решения близких родственников потенциального донора.

медицина