В Воронежской области начали ремонтировать платформу на станции Таловая

Об этом сообщила пресс-служба ЮВЖД.
Длина платформы — 443 метра. В ходе ремонта будет полностью демонтировано старое покрытие перрона, уложена тротуарная плитка с применением тактильно-контрастных указателей, чтобы платформой могли пользоваться маломобильные граждане, а также уложены боковые бетонные блоки.
Работы планируют завершить к октябрю этого года.
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