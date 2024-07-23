Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области начали ремонтировать платформу на станции Таловая

В Воронежской области приступили к ремонту на железнодорожной станции Таловая.

Об этом сообщила пресс-служба ЮВЖД.

Длина платформы — 443 метра. В ходе ремонта будет полностью демонтировано старое покрытие перрона, уложена тротуарная плитка с применением тактильно-контрастных указателей, чтобы платформой могли пользоваться маломобильные граждане, а также уложены боковые бетонные блоки.

Работы планируют завершить к октябрю этого года.

Не так давно к другой железнодорожной станции в Воронеже съехались спасатели.

В Воронежской области на прошлой неделе загорелся тепловоз. ЧП произошло на станции «Народная» в Терновском районе области. Никто из людей в результате случившегося не пострадал.