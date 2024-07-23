День без осадков ожидает жителей Хабаровска 24 июля

24 июля в Хабаровске ожидается погода без осадков. Ночью в южных районах края может пойти небольшой дождь. В центральных и северных районах края местами могут быть кратковременные дожди. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевом центре ночная температура составит от +15 до +17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +24 +26 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока с порывами от шести до 11 метров в секунду.
В южных районах края ночная температура будет держаться в пределах от +14 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +24 +29 градусов. Ветер северный, с порывами от семи до 12 метров в секунду.
В центральных районах края местами возможны кратковременные дожди (в Хабаровском, Нанайском, Ванинском, Советско-Гаванском районах днем без существенных осадков). Ночная температура составит от +12 до +18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +18 +29 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью от двух до 13 метров в секунду.
В северных районах края местами возможны кратковременные дожди (в Охотском районе без существенных осадков). Ночная температура от +8 до +15 градусов. Днем до +14 +25 градусов. Скорость северного и северо-восточного ветра составит от четырех до 12 метров в секунду.