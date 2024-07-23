День без осадков ожидает жителей Хабаровска 24 июля

В центральных районах края местами возможны кратковременные дожди (в Хабаровском, Нанайском, Ванинском, Советско-Гаванском районах днем без существенных осадков). Ночная температура составит от +12 до +18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +18 +29 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью от двух до 13 метров в секунду.