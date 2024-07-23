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Пруд в Городском саду Краснодара очистят от водорослей

Глава Краснодара рассказал о запланированной аэрации пруда в Городском саду.

В Краснодаре подготовили документы для аэрации пруда в Городском саду. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Водоем в городском парке очистят от водорослей. На работы, напомним, выделили 2,7 млн рублей. Аэрация позволит не зарастать пруду водорослями и не загрязняться.

Как отметил глава Краснодара, осталось найти подрядчика.

«И наш любимый пруд с лебедями и утками перестанет быть “вечно зеленым”», — добавил Евгений Наумов.

В Краснодаре приведут в порядок и другие парки. Развитие зеленых пространств обсудили на профильном совещании.

«Дело в том, что все наши городские парки эксплуатируются в режиме особо охраняемых природных территорий. Для их обновления нужен концептуальный подход. Но первостепенные вопросы, конечно, касаются безопасности», — сказал Евгений Наумов.

Так, в парках планируют обследовать и убрать аварийные деревья. Кроме того, средства выделят на исследование электросетей.

«Краснодар красивый, развивающийся город. Такими же должны быть его парки. Хочется сделать их местами, куда возвращаются, а не идут от безысходности», — отметил глава города.

экология