В Ростове в район старого аэропорта не переедут кукольный театр и филармония

Об этом сообщает Город N со ссылкой на министра культуры Ростовской области Анну Дмитриеву.
Как заявила изданию Дмитриева, в новом микрорайоне у кукольного театра и филармонию появятся дополнительные помещения. Их построят в рамках комлексного развития территории бывшего аэропорта.
Ростовская государственная филармония и Ростовский государственный театр кукол имени В. С. Былкова продолжат работу на Садовой и Университетском соответственно.
Ранее сообщалось, что в «Новом Ростове» построят концертный зал филармонии на 2000 мест, также там будет работать театр кукол, появится специализированные выставочный зал для художников, детская библиотека и библиотека для слепых, а также детская школа искусств.