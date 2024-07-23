Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в район старого аэропорта не переедут кукольный театр и филармония

В «Новый Ростов» на Шолохова не переедут Ростовский кукольный театр и филармония.

Источник: Городской репортер

Об этом сообщает Город N со ссылкой на министра культуры Ростовской области Анну Дмитриеву.

Как заявила изданию Дмитриева, в новом микрорайоне у кукольного театра и филармонию появятся дополнительные помещения. Их построят в рамках комлексного развития территории бывшего аэропорта.

Ростовская государственная филармония и Ростовский государственный театр кукол имени В. С. Былкова продолжат работу на Садовой и Университетском соответственно.

Ранее сообщалось, что в «Новом Ростове» построят концертный зал филармонии на 2000 мест, также там будет работать театр кукол, появится специализированные выставочный зал для художников, детская библиотека и библиотека для слепых, а также детская школа искусств.

театр