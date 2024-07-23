12-летняя девочка родила в Павлодаре

Девочка родила ребенка в Павлодарском областном перинатальном центре. В медучреждении разглашать данные не стали. Между тем в управлении образования пояснили, что факт беременности выявили в школе.
«Данный факт произошел в одном из районов. Выявила школа. Расследование еще не закончилось», — ответили в ведомстве.
Сообщается, что девочке полных 12 лет, в ближайшее время исполнится уже 13. В отношении педагогов приняты меры — решено уволить директора школы, а руководителя отдела образования привлекли к ответственности в виде строгого выговора.