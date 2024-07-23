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12-летняя девочка родила в Павлодаре

12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. В управлении образования региона ответили, что о беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование, передает NUR.KZ.

Девочка родила ребенка в Павлодарском областном перинатальном центре. В медучреждении разглашать данные не стали. Между тем в управлении образования пояснили, что факт беременности выявили в школе.

«Данный факт произошел в одном из районов. Выявила школа. Расследование еще не закончилось», — ответили в ведомстве.

Сообщается, что девочке полных 12 лет, в ближайшее время исполнится уже 13. В отношении педагогов приняты меры — решено уволить директора школы, а руководителя отдела образования привлекли к ответственности в виде строгого выговора.