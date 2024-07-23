Соцобъекты и дороги обновляют в Усть-Илимске

В домах культуры «Дружба» и имени И. И. Наймушина частично провели капремонт. В первом ранее обновили крышу, а нынче приведут в порядок фасад, прилегающую территорию и подпорные стены. Во втором кровля и фасад уже как новенькие, на очереди — также работа с подпорными стенами и благоустройство территории.