Соцобъекты и дороги обновляют в Усть-Илимске

Спикер Законодательного Собрания Приангарья Александр Ведерников вместе с депутатами Виталием Перетолчиным и Артемом Лобковым осмотрели здания и дороги, которые приводят в порядок в Усть-Илимске.
Так, в том числе благодаря участию в федеральном проекте «Молодежь России» развивается спортивно-молодежный центр «Притяжение», открытый в 2023 году. Он действительно стал точкой притяжения: именно здесь постоянно проводят городские и областные мероприятия.
Усть-Илимск в составе Приангарья уже трижды побеждал во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых». Награда — субсидия на дальнейшее обустройство центра. А за счет партийных программ «Есть решение» и «Народные инициативы» чинят спортзал и создают мини-поле для футбола.
— Здесь собрались разные, но связанные единой целью организации. Это действительно центр молодежного притяжения и пример правильного патриотического отношения к сложной ситуации, в которой сейчас находится наша страна, — сказал Александр Ведерников.
Также парламентарии побывали в техникуме лесопромышленных технологий и сферы услуг, где учится свыше 800 студентов. Уже разработан и одобрен проект возведения нового корпуса.
В домах культуры «Дружба» и имени И. И. Наймушина частично провели капремонт. В первом ранее обновили крышу, а нынче приведут в порядок фасад, прилегающую территорию и подпорные стены. Во втором кровля и фасад уже как новенькие, на очереди — также работа с подпорными стенами и благоустройство территории.
За счет областной и местной казны восстанавливают проезжую часть на улице Молодежной. Техническая готовность — 95%, ремонт идет с опережением сроков. В августе останется лишь сделать заезды и парковки, поставить дорожные знаки и нанести разметку.
Также депутатам ЗС показали «Аллею героев» на территории краеведческого музея. Деньги на обустройство направили из областного бюджета. Здесь появился постамент в честь героев Усть-Илимска и как символ Мира и Побед.