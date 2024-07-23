Общественный транспорт Иркутска скрыто проверяют на нарушения ПДД

Госавтоинспекторы сначала 2024 года провели более 150 скрытых проверок общественного транспорта в Иркутске. За время рейдов было составлено около 340 протоколов о нарушениях. Четыре из них совершил водитель автобуса № 23. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.