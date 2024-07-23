Песков назвал песни исполнителя SHAMAN отражением настроя общества в России

«Не думаю, что он совсем глубоко знаком с творчеством, но, с другой стороны, ряд песен этого исполнителя действительно попал в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества. И это стало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество», — отметил Песков.