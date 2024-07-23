В Воронеже начали строительство нового корпуса поликлиники № 22

В воронежском микрорайоне Масловка начали строительство нового корпуса поликлиники № 22. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
Новое здание будет рассчитано на 300 посещений за смену. В нем будут принимать и взрослых, и детей.
По проекту, на первом этаже здания будут размещены регистратура, хранилище медицинских карт и помещения для оказания неотложной помощи. На втором и третьем расположатся лечебно-диагностическое отделение, лаборатория, стоматологический, рентгенологический, физиотерапевтический и маммографический кабинеты. Четвертый этаж выделят для административных помещений.
Так будет выглядеть новый корпус поликлиники № 22 по задумке авторов проекта. телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.
Сейчас на месте будущего здания поликлиники вырыли котлован и заложили фундамент. Строители также завершили армирование технического этажа и проводят работы по устройству опалубки.
Губернатор пообещал держать ход строительство нового корпуса поликлиники на особом контроле.