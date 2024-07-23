В Воронеже начали строительство нового корпуса поликлиники № 22

По проекту, на первом этаже здания будут размещены регистратура, хранилище медицинских карт и помещения для оказания неотложной помощи. На втором и третьем расположатся лечебно-диагностическое отделение, лаборатория, стоматологический, рентгенологический, физиотерапевтический и маммографический кабинеты. Четвертый этаж выделят для административных помещений.